„Sauerei“ - aber Schweiz-Boss war erster Gratulant

Ausgerechnet Kriechmayr verhinderte im Endeffekt den vierten Heimtriumph von Beat Feuz, der den Wengen-Siegrekord von Franz Klammer (ebenfalls drei Abfahrtserfolge auf dem Lauberhorn) überflügelt hätte. „Klar hatte Vinc einen Vorteil, hatte zwei Trainings weniger in den Beinen, war frischer“, meinte Feuz. Aber: „Ohne Trainingslauf auf so einer Abfahrt zu gewinnen, das schafft nur ein Topathlet.“ Feuz bezeichnete das Programm in Wengen (zwei Trainings, ein Super-G, zwei Abfahrten) als „absolut am Limit“. Dass das erste Kitzbühel-Training erst am Mittwoch steigt, ist eine kluge Entscheidung.