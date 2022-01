„Sauerei!“ FIS-Entscheidung wirbelt viel Staub auf

Die Frage, ob Kriechmayrs zwei nicht gemachte Trainingsläufe das entscheidende Ass in seinem Ärmel waren, konnte am Samstag nicht geklärt werden. „Ich war trotzdem blau, muss ich sagen“, rekapitulierte der Weltmeister seine Fahrt. „Vincent hat heute ganz klar ausgespielt, dass er mehr Kraft hatte als wir anderen“, meinte Feuz. „Gleichzeitig gibt es wohl keine fünf Athleten, die im Kopf und Körper bereit sind, ohne Training vorher ihre Fahrt von ganz oben bis unten so durchzuziehen“, sagte der Schweizer, der die Siegerehrung am Abend im Dorfzentrum schwänzte, um zu seiner schwangeren Freundin Katrin zu reisen.