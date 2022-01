Georg Salners Symbiose der zwei Welten

Ein Wortspiel – ein Kunstspiel. Georg Salner, in Wien lebender Künstler mit Wurzeln in Galtür, zeigt bis 25. Februar Werke seiner neueren Serien in der Städtischen Galerie Theodor von Hörmann in Imst. Der Titel der Ausstellung „Imstagramm“ symbolisiert eine künstlerische Symbiose aus Ausstellungsort und digitaler Welt.