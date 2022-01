EM: „Riesendämpfer“ - und nun wartet Deutschland

Nach dem historischen Platz acht bei der Heim-EM 2020 und der verkorksten WM 2021 (26.) wollte man beim Turnier in Ungarn und der Slowakei eigentlich einen Schritt nach vorne dokumentieren. Das droht jetzt Makulatur zu werden. „Um an die Weltspitze anknüpfen zu können, muss man gegen so eine Mannschaft, die auch in der zweiten Hälfte einen ihren besten Angreifer verliert (Rote Karte für Szymon Sicko/47.), einfach ein bisschen näher dran sein an einem Sieg“, forderte Weber.