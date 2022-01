FFP2-Maskenpflicht am Grazer Jakominiplatz

Maske rauf am „Jako“ und auf Bauernmärkten

Nun verschärft die Stadt Graz diese Maßnahme noch einmal und führt ab Samstag, 15. Jänner 2021 eine generelle FFP2-Maskenpflicht am Jakominiplatz ein. Die Maskenpflicht an der Öffi-Drehscheibe der Landeshauptstadt gilt ab Samstag, 15. Jänner 2022 täglich in der Zeit von 6 bis 20 Uhr und ist bis 18. Februar befristet.