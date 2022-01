Das ist der Ausweg aus dem grünen Europark-Dilemma

Der Spar-Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Drexel hat in der „Krone“ seinen Unmut über das Demokratieverständnis und die anhaltende Blockade der Grünen in Salzburg geäußert. Vor allem weil es eine positive und fertige Standortverordnung gibt, die von sechs der sieben Regierungsmitglieder bereits unterschrieben wurde. Der zuständige Raumordnungslandesrat Sepp Schwaiger sprach davon, dass noch keine Verordnung in seiner Amtszeit so penibel ausgearbeitet wurde. Sprich: Die Beamten haben so gut wie alles geprüft, was es zu prüfen gibt, und sind dabei zu einem positiven Ergebnis gekommen.