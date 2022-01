Wie am Platz angekündigt: Skandalprofi hat Corona!

Beim Stand von 1:2 im zweiten Satz bei der Partie gegen den Russen Roman Safiullin, die der Australier am Ende mit 4:6, 1:6 verlor, sprach Tomic plötzlich über seine Vermutung, an Corona erkrankt zu sein. Außerdem kritisierte er die Australian-Open-Organisatoren scharf: „Ich kann nicht glauben, dass keiner getestet wird. Sie erlauben Spielern, auf den Platz zu kommen, nachdem sie lediglich Schnelltests in ihren Zimmern gemacht haben, keine offiziellen PCR-Tests. Das ist unglaublich.“