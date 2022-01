Kettenraucher Kiefer Sutherland raucht nicht mehr

Am Filmset, auf der Straße, in der Bar: Immer wieder ist Hollywood-Star Kiefer Sutherland in den vergangenen Jahrzehnten mit Zigarette abgelichtet worden - damit ist Schluss. Der 55-jährige kanadische Schauspieler gibt überraschend zu, seit eineinhalb Jahren nicht mehr zu rauchen. „Wir sind mitten in einer Pandemie einer Atemwegserkrankung. Wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, mit dem Rauchen aufzuhören, dann ist es vermutlich jetzt“, sagte Sutherland.