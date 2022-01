„Niederösterreich-Dino“ verrät Geheimnisse

Um mehr über die Lebensweise dieser Tiere herauszufinden, untersuchten Cathrin Pfaff, Leiterin der Micro-CT-Facility am Institut für Paläontologie der Universität Wien, und Marco Schade von der deutschen Universität Greifswald in ihrer aktuell veröffentlichten Arbeit einen rund fünf Zentimeter großen Teil des Schädels des „niederösterreichischen“ Dinos mit einem hochauflösenden Computertomografen. So fanden die Wissenschafter im prähistorischen Innenohr die bisher kürzeste Saurier-Gehörschnecke aller Zeiten.