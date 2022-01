Panasonic will in Japan Vier-Tage-Woche einführen

Trotz des wachsenden Interesses haben bislang allerdings lediglich acht Prozent der japanischen Unternehmen eine Vier-Tage-Woche eingeführt, was dem Bericht nach vor allem auf logistische Hürden zurückzuführen ist. In vielen Betrieben sind demnach die Löhne an die Anzahl der Arbeitstage gebunden. Außerdem zögerten die Arbeitnehmer oft, einen dritten freien Tag in Anspruch zu nehmen, weil sie befürchteten, dass ihre Kollegen für sie einspringen müssen, hieß es.