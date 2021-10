Vorreiterrolle: Steirer läuten 4-Tage-Woche ein

500 Euro Trinkgeld pro Monat

Ein weiteres Beispiel: Dass es in der Gastro besonders schwer ist, gutes Personal zu bekommen, ist bekannt. Vollblut-Wirt Franz Friessnegg vom Restaurant Schicker in Kapfenberg kann das aber nicht so recht verstehen: „Der Verdienst ist ja bitte längst in Ordnung, 500 Euro Trinkgeld kommen monatlich dazu, von Ausbeutung kann keine Rede sein. Man hat direkten Kundenkontakt, bekommt anders als eine Verkäuferin ein direktes Feedback, kann seine Persönlichkeit formen und im Team arbeiten.“