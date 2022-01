„Bisexuelle werden oft nicht ernst genommen“

Was Julia aber schon etwas ausmacht, sind die Vorurteile, die Menschen in ihrem Umfeld über Bisexualität haben. Dass sie bei Bisexualität keine Botschafterin sein will, ist auch klar: Wie man seine Partnerschaft lebt, ist eine Entscheidung. Über Entscheidungen kann man diskutieren. Vor- und Nachteile von Entscheidungen lassen sich mit Freundinnen besprechen. Die sexuelle Orientierung ist hingegen keine Entscheidung. Sie ist wie sie ist. Bei Bisexualität gibt es nichts zu diskutieren. Aber offenbar noch viel zu wissen.