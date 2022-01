Marco Rossi gewinnt sein Heimdebüt in der NHL

Rossi hatte am Dreikönigstag erstmals in der stärksten Eishockeyliga der Welt gespielt. Gegen die Boston Bruins feierten die Wild einen 3:2-Auswärtssieg. Sein erstes Spiel auf heimischem Eis brachte dasselbe knappe Ergebnis, allerdings nach einem wahren Krimi. Rossi fasste dabei schon in der neunten Minute seine erste Strafe aus. Wegen Haltens von Nick Jensen musste er für zwei Minuten auf die Strafbank. In der 12. Minute prüfte er dann erstmals Capitals-Goalie Zach Fucale mit einem Schuss aufs Tor, drei Minuten später folgte noch einer übers Tor.