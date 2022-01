Falsches Vertrauen: 13.500 Euro sind weg

„Bearbeitungsgebühr“

Dadurch bekam die Täterin Zugriff auf den fremden Computer und konnte so ihr Opfer am 7. Jänner zur Überweisung einer Bearbeitungsgebühr in vierstelliger Euro-Höhe auf ein deutsches Konto veranlassen. Insgesamt kam es zu drei Überweisungen, weil man der Frau vorgaukelte, dass es immer wieder nicht funktioniert habe. Der Kroatin entstand ein Gesamtschaden von 13.500 Euro.