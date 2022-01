Russlands neuer Satellit

Man kann dem Kasachstan-Diktator Nursultan Nasarbajew vieles vorwerfen, aber er hat stets auf eine (loyale) Distanz zu Russland geachtet. Sein früherer Außenminister und heute Präsidenten-Strohmann Kassim Tokajew sagte mir einmal in Interview, Kasachstan betrachte die „Eurasische Gemeinschaft“ unter Russlands Führung nur als Wirtschafts- und nicht als politische Union. Damit ist es nun vorbei. Russland, zu Hilfe gerufen, hat seinen Fuß in die Tür gestellt - so wie mit der 14. russischen Armee in dem von Moldawien abgespaltenen Transnistrien. Kasachstans künftiger Platz ist nun im Ring von Satellitenstaaten entlang der russischen Grenze - sozusagen ein neues Belarus, aber mit Öl und Gas.