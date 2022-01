Sinnlos-Paragraf: Bei Arbeit an Homeoffice denken

„Clown-Regierung“

Wozu dieser eindringliche Denkanstoß per Gesetz? Man wolle „auf die besondere Relevanz allgemeiner Kontaktreduktionen auch am Arbeitsort hinweisen“, so die „rechtliche Begründung“. Dies gilt natürlich auch für alle Handelsangestellten, Einsatzkräfte, Krankenpfleger und weiteres systemkritisches Personal, das jeden Tag am Arbeitsort erscheinen muss. Erste Reaktionen im Netz fielen hämisch aus, von einer „Clown-Regierung“ war die Rede.