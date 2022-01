Mann hatte abgetrennten Kopf und Penis in Tasche

Wohnung mutmaßlicher Tatort

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Draguignan sagte der Mann aus, er habe den „vorsätzlichen Mord am Vorabend in der Gemeinde Fréjus begangen“. Er habe auch den Namen seines Opfers genannt. Für den 38-Jährigen werde ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Am Freitagabend dauerten die Ermittlungen in der Wohnung des Mannes an, bei der es sich um den mutmaßlichen Tatort handelte.