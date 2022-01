Schwer verletztes Wildschwein attackierte Bauern

„Wie ich erst jetzt erfahren habe, wurden bei einer Drückjagd am 8. Dezember in Allerheiligen im Mühlkreis einem Wildschwein beide vorderen Füße, die sogenannten Hämmer, abgeschossen. Das schwer verletzte Tier wurde ohne gesetzlich verpflichtende Nachsuche vom Jagdausübungsberechtigten dem Leiden überlassen. Ein Landwirt kam vor Weihnachten bei einem Waldrundgang in die Nähe des Tieres und wurde angegriffen. Durch die Verletzungen des Wildes bestand keine große Gefahr.“ Mit dieser E-Mail wandte sich ein Leser an die „Krone“.