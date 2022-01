18-Jähriger nach Raketenexplosion im Koma

Folgenschwerer Unfall in Niederösterreich: Ein 18-Jähriger erlitt am Abend des Dreikönigstages bei der Explosion einer Feuerwerksrakete schwere Verletzungen. Der Vorfall geschah in Traisen im Bezirk Lilienfeld. Die Rakete explodierte in der Hand des jungen Mannes. Er erlitt schwerste Verletzungen und befindet sich in künstlichem Tiefschlaf.