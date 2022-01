Calisthenics Park für Oberwarter Athleten

Die aus dem Kunstwort Calisthenics aus „kalos“ (schön, gut) und „sthenos“ (Kraft) abgeleitete Methode des Eigengewichtstrainings wird immer beliebter: als niederschwellige Möglichkeit für jedermann, mithilfe der eigener Körperkraft an festinstallierten Geräten zu trainieren. Die auch „Street Work-out“ genannte Methode kann man im Burgenland an zehn Standorten ausüben, nun soll Oberwart dazukommen. Zur Einrichtung wurden dafür im Haushalt einstimmig 120.000 Euro bereitgestellt. Geplant sind Stationen am Barfußweg, beim Raika-Park und hinter dem Sportplatz.