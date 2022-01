Verdachtsfälle in Zagreb: Läuferin positiv

Die alpinen Ski-Weltcupteams der Frauen und Männer sind in Zagreb im gleichen Hotel untergebracht. Da das Frauenrennen am Dienstag angesetzt war und jenes der Männer am Mittwoch, hielten sich die Mannschaften teilweise parallel in dem Hotel auf. Wegen schlechter Piste und der Wetterbedingungen wurde der Slalom der Männer schließlich auf Donnerstag verlegt. Deren nächste Weltcupstadion ist am Wochenende Adelboden in der Schweiz.