Slowenische Polizei stellte Autodieb in Graz

Ausritt auf Grünstreifen beschädigte Reifen

So ging die Verfolgungsjagd weiter: Hinter dem Ukrainer waren zu diesem Zeitpunkt fünf slowenische Polizeifahrzeuge und mehrere österreichische Kollegen her. Doch erst in Graz konnte man den Mann stellen: Beim Verteilerkreis Webling kam der 43-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf den Grünstreifen und beschädigte dabei die Reifen, fuhr aber auf der Gegenfahrbahn in Richtung Puntigam weiter, ehe er das Auto vor der Einfahrt zum Einkaufszentrum Center West abstellen musste.