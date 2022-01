Landesweiter Aufruf zur „Stunde der Wintervögel“

Mitmachen ist ganz einfach

Man kann so gut wie überall teilnehmen - einfach im Garten, am Balkon, vom Fenster aus oder im Park. Auch wer innerhalb Österreichs auf Urlaub ist, kann sich beteiligen. Suchen Sie sich einen Platz, von dem aus Sie gute Sicht haben. Beobachten Sie dann zu einer selbst gewählten Uhrzeit eine Stunde lang und notieren Sie dabei von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen ist. Das vermeidet Doppelzählungen. Auch wenn Sie gar keinen Vogel sehen, ist diese Rückmeldung an die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich sehr wertvoll.