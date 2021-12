Das Lieblingsfutter für unsere gefiederten Freunde

Väterchen Frost klopft bereits deutlich an die Tür. Der Winter ist längst auch in tiefen Lagen angekommen, was das Angebot an Insekten überall schrumpfen lässt. Höchste Zeit also, unseren gefiederten Freunden etwas unter die Arme zu greifen, damit bei der „Stunde der Wintervögel“ im Jänner kräftig mitgezählt werden kann.