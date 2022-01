Der Wettergott gab ihm eine zweite Chance

Der erste Durchgang startet um 16.30 Uhr. „Über eine zweite Chance freut man sich immer“, meint der 27-Jährige und lacht, „vielleicht war es genau das, was es jetzt bei mir braucht - hoffentlich kann ich das Blatt wenden.“ In Bischofshofen trainiert hat Wohlgenannt schon gestern. Wohlfühlsprünge, erzählt er - auf einer Schanze, die ihm gut liegt. Genau das, was er nach der Enttäuschung in Innsbruck brauchte. „Mit etwas mehr Anlauf, um mehr Weite und mehr Gefühl zu bekommen. Aber heute ist wieder kompletter Wettkampfmodus angesagt!“