Himmlischer Schutz für Neudörfl am Pfarrplatz

Jede Seite des Edelstahldenkmals in Form eines Kreuzes erinnern also an einen von ihnen, dazu sind vier Medaillons der Neudörfler Glaskünstlerin Martina Staudenherz angebracht, die bereits das Neudörfler Fußwallfahrtskreuz nach Mariazell und die Glasfenster der Kirche gestaltet hat. Beides entstand in Zusammenarbeit mit Max Marchhart von der gleichnamigen Büromöbelfabrik, ebenfalls in Neudörfl.