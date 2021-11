Gomez geht live im TV auf ungeimpften Kimmich los

​„Die Stadien sind deswegen voll, weil sich 60, 70, 80 Prozent der Menschen impfen lassen haben. Davon profitiert er auch“, meinte der ehemalige Stürmer am Rande des 5:2-Erfolges des deutschen Rekordmeisters gegen Benfica Lissabon in der Champions League. „Wenn jeder so reagieren würde wie er, dann würden wir wahrscheinlich noch ein Jahr ohne Zuschauer spielen.“​