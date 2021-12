Bayerns Kimmich meldet sich mit Botschaft zurück

Infiltrationen in der Lunge

Seine Fans auf Instagram freut‘s! Hatte es den 26-jährigen Bayern-Profi doch hart erwischt. Kimmich, der sich öffentlich gegen eine Impfung ausgesprochen hatte, wurde am 24. November positiv auf das Corona-Virus getestet und konnte wegen Infiltrationen in der Lunge auch bis jetzt nicht mehr auf den Trainingsplatz zurückkehren. Aber nach der letzten Untersuchung am 22. Dezember scheint es nun endlich wieder bergauf zu gehen.