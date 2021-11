Bayerns Impf-Skeptiker Nr. 1: Kimmich hat Corona!

Kurios: Noch kurz vor der heutigen „Enthüllung“ hatte sich Deutschlands Teamchef Hansi Flick in der Debatte um Kimmichs Impf-Status geäußert. „Ich habe mit Joshua gesprochen und denke, dass es in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt. […] Es ist in Zukunft auch nichts anderes mehr möglich, denke ich mal“, so Flick. Womöglich falsch gedacht: Denn Stand jetzt schaut es so aus, dass Kimmich als Frisch-Genesener fürs Erste doch wieder um eine Impfung herumkommt. Laut Empfehlung des in Sachen Corona in Deutschland maßgeblichen Robert-Koch-Instituts, sollen von COVID-19 Genesene in der Regel erst 6 Monate nach überstandener Infektion mit einer Dosis geimpft werden ...