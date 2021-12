Kimmich hat seine Karriere aufs Spiel gesetzt

Ihr erstes Spiel im neuen Jahr bestreiten die Bayern am 7. Jänner zum Rückrundenstart daheim gegen Mönchengladbach. Zuletzt stand Kimmich am 6. November beim 2:1 der Münchner gegen den SC Freiburg auf dem Platz. Seither verpasste er bereits fünf Pflichtspiele. Zuerst musste der Mittelfeldmann als ungeimpfte Kontaktperson des infizierten Teamkollegen Niklas Süle in Quarantäne, dann infizierte er sich selbst mit dem Coronavirus.