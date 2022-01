Salzburg startet schärfere 2G-Kontrollen im Handel

Geldstrafen bis zu 3600 Euro

Für betroffen Unternehmen, die sich an das neue Vorgehen nicht halten, drohen Geldstrafen bis zu 3600 Euro oder bis zu vier Monate Haft. Für viele Händler sorgt das für Verärgerungen: „Da fehlt uns völlig das Verständnis. Das ist ja fast so, als würde ich einen Autobeifahrer im Straßenverkehr bestrafen, weil der Fahrer zu schnell gefahren ist. Also grundsätzlich bekommt hier der Handel Strafen für ein Vergehen, dass jemand anderer verursacht“, zeigt sich Spartensprecher in der Salzburger Wirtschaftskammer, Johann Höflmaier, verärgert. Laut dem Salzburger ORF sollten für ihn jene zahlen müssen, die weder geimpft noch genesen in ein Geschäft gehen.