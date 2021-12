Verpflichtende 2G-Kontrolle im Handel ab 3. Jänner

Flächendeckend im Eingangsbereich nicht umsetzbar

„Solange der Handel in Salzburg offen bleiben kann, nehmen wir mit Blick auf Omikron die Kontrollen maximal im Zuge des Erwerbs von Waren an der Kassa in Kauf. Es kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass sich dadurch etwas am Infektionsgeschehen ändert, da der Handel nachweislich kein Corona-Hotspot ist. Flächendeckende 2G-Kontrollen im Eingangsbereich der Geschäfte sind jedenfalls nicht umsetzbar“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes.