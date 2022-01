Mit Schreckschusspistole aus Auto herumgeballert

In Bauchtasche versteckt

Hinter dem Beifahrersitz konnten beim 23-jährigen Linzer eine ungeladene Schreckschusswaffe in dessen Bauchtasche vorgefunden werden. Der Mann gab zur Schussabgabe an, aus Dummheit gehandelt zu haben. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt, ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und der 23-Jährige wird angezeigt.