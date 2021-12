„Nehmt den Kindern nie mehr den Sport weg!“

Die Daten der schulärztlichen Untersuchungen in Graz müssen die Alarmglocken läuten lassen: Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie gibt es im Schnitt um 30 Prozent mehr übergewichtige Kinder, in der ersten Schulstufe stieg diese Zahl sogar um 50 Prozent! Ein Detail noch: In der achten Schulstufe sind bereits 39 Prozent der Burschen übergewichtig! Sportakrobatin und Lehrerin Eva Kupplent betont (aber nicht nur deswegen): „Wir können es uns als Gesellschaft nicht mehr leisten, den Turnunterricht herunterzufahren.“ Und sie forderte: „Weg mit allen Einschränkungen, weg mit den Masken – sonst ist intensive Bewegung einfach nicht möglich.“