Tränen, Terror und Träume vor dem Gericht

Millionenschaden: Untreue-Skandal in Klagenfurter Stadtkasse endet im Gefängnis

Von 1997 bis zur Pensionierung 2019 hat es sich ein Klagenfurter Magistratsbediensteter so richtig gut gehen lassen: Insgesamt streifte er bei der Stadtkasse durch Fake-Überweisungen und Barbehebungen 1,76 Millionen Euro ein. Erst vor Gericht legte der 67-Jährige ein Geständnis ab: „Es war so leicht.“ Er muss vier Jahre in Haft.