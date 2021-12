Kitzbühel träumt vom großen Ski-Festival

Zwölf Grad plus. Kurz vor dem Jahreswechsel schaute in Bormio am Donnerstag noch der Frühling vorbei. Und das war nach den Regenfällen in der Nacht zuvor zu viel für die „weiße Bestie“: Die Stelvio-Strecke war im unteren Teil aufgeweicht, auch der Einsatz von Salz rettete die Piste nicht. Der zweite Super-G im Veltlin musste abgesagt werden.