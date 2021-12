83 Prozent von Tirols Blutspendern mit Antikörpern

„Stichprobenartige Analyse sinnvoll“

Ob es klug wäre, diese Studie auf ganz Österreich auszuweiten, wollte Schennach indes nicht eindeutig mit „Ja“ beantworten. Es gebe eben immer die Frage der Umsetz- und Finanzierbarkeit. Es würde allerdings Sinn machen, zumindest stichprobenartige Analysen in ähnlicher Form auch in anderen Bundesländern zu machen, meinte er abschließend. Die Studie ist am Donnerstag als Preprint publiziert worden. Ein Peer-Review - also eine Überprüfung durch die Fachkollegenschaft - war noch ausständig.