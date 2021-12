St. Pölten: Stadtchef will freien Tag für Impfung

Der St. Pöltner Stadtchef Matthias Stadler ist bekanntermaßen niemand, der sich scheut, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn sie richtig sind. Und er ist niemand, der mit sinnvollen Vorstößen wartet, wenn sie ihm wichtig sind. So prescht der Bürgermeister jetzt mit der Idee vor, einen freien Tag für all jene zu ermöglichen, die sich per Schutzimpfung gegen das heimtückische Coronavirus immunisieren lassen.