Den Plüschbären holte Raphi für die Freundin

Papa René freute sich sehr

Papa René, der noch am Dienstag Raphaels ältere Schwester Ricarda in Lienz unterstützt hatte, war da viel emotionaler. Er freute sich wahrlich einen Haxn aus: „Für mich ist das wie ein Sieg. Wenn man die Kinder von ganz unten nach oben begleitet, dann ist das wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag gleichzeitig. Raphi ist eine coole Socke, und das ist so ein geiler Tag!“