Handball-Familie ist auf „Umstieg“ vorbereitet

Viel Zeit für die Familie blieb dem bald 34-Jährigen, der es via UHC Salzburg (bis 2006) im Dress von Doublegewinner UHK Krems zum Handballer des Jahres 2019 in Österreich brachte, nicht. Am 27. Dezember rückte er zum Team-Lehrgang in die Südstadt ein, nun blickt Posch mit der EM im Jänner in der Slowakei seinem bereits fünften Großereignis mit Österreich entgegen. „Der kurze Anfahrtsweg nach Bratislava ist günstig, da werde ich jede Gelegenheit nutzen, um die Familie sehen zu können!“ Ansonsten wird jeder Spieler angewiesen, die externen Kontakte zu minimieren - Corona lässt „grüßen“...