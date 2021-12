Nach Corona-Pause: Tampa gewinnt Overtime-Krimi

Abseits des Geschehens am Eis gab die NHL die Verschiebung von weiteren zehn Spielen bekannt. Neun davon werden allerdings nicht wegen Corona-Ausbrüchen neu angesetzt, sondern aufgrund von Zuschauer-Restriktionen in Kanada. Insgesamt konnten in dieser Saison bereits 80 Spiele nicht wie geplant stattfinden.