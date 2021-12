Nächster Meilenstein von Curry bei Warriors-Pleite

NBA-Superstar Stephen Curry ist der erste Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Liga, der die Marke von 3.000 Drei-Punkte-Würfen übertroffen hat. Der 33-Jährige erzielte am Dienstag bei der 86:89-Niederlage seiner Golden State Warriors gegen die Denver Nuggets in San Francisco kurz vor Ende des dritten Viertels Dreier Nummer 3.000. In der Schlussperiode legte Curry noch vier weitere Würfe aus der Distanz in den Korb, er kam insgesamt auf 23 Punkte.