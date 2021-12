Marcel Hirscher klettert mit Skischuhen auf Gipfel

„These boots are made for climbing“, scherzt der Olympiasieger und achtfache Gewinner des Gesamt-Weltcups auf Instagram angelehnt an den Mega-Hit von Nancy Sinatra. Doch die US-Amerikanerin hatte es beim flotten Tanz in ihren hohen Stiefeln in den 1960er Jahren mit Sicherheit leichter als unser Ski-Held. Immerhin wagte sich Hirscher, wie in seinem Posting unten zu sehen ist, mit klobigen Skischuhen und den Skiern am Rücken in die Kletterwand. Freeriden ist schließlich nur von ganz oben so richtig befreiend.