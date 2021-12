99ers nicht zu stoppen: 4:3 gegen KAC!

Verlängerg musste her

Aus dem Nichts konnte Grafenthin verkürzen, Ograjensek sagte dann kurz vor der zweiten Pause beim KAC-Goalie und Ex-Grazer Dahm artig „Danke“ für seinen kapitalen Bock - 2:2. Der Jubel nach der erstmaligen Grazer Führung durch Gordon blieb den Fans im Hals stecken: Nur neun Sekunden später glich Fraser aus. So musste eine Verlängerung her. Und in dieser sorgte Martin mit seinem Treffer für den siebten Sieg in Serie.