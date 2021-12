„League of Legends“-Macher zahlen 100 Mio. Dollar

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Beschwerden über den Umgang mit Frauen in der Branche zugenommen. Im Sommer wurde - krone.at berichtete - der „Call of Duty“- und „World of Warcraft“-Entwickler Activision Blizzard von Vorwürfen der Diskriminierung und Belästigung weiblicher Angestellter erschüttert.