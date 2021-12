Konditorin Brigitta Schickmaier glänzt als Jurorin

„RTL hat bei mir angerufen und gefragt, ob ich bei der neuen Show als Teilnehmerin mitmachen will. Das hab’ ich aber abgelehnt“, sagt Konditorin Brigitta Schickmaier aus Pettenbach. Zwei bis drei Wochen später läutete erneut das Telefon. „Diesmal baten sie mir einen Platz in der Jury an. Das Angebot hab’ ich dann gerne angenommen und bin mit Herzklopfen nach Köln geflogen“, so Schickmaier.