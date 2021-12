„Mein ganzes Sportlerleben darauf hingearbeitet“

Mit 30 Jahren hat Daniel Hemetsberger erstmals im Ski-Weltcup an den Podestplätzen angeklopft. Mit Rang vier beim Abfahrtsklassiker in Bormio ging für den Oberösterreicher ein „Traum“ in Erfüllung, der für ihn noch anhalten könnte. Denn nach seinem zweiten Top-Ten-Ergebnis in diesem Winter nach Rang acht in Beaver Creek kann er sich zumindest Hoffnungen auf eine Olympia-Nominierung machen.