Bedürftige Familie zog in Eigenheim aus 3D-Drucker

Die Initiative aus den USA erinnert an das Projekt „Milestone“ in den Niederlanden: Dort wurde im Mai - krone.at berichtete - ein Häuschen mittels 3D-Drucker errichtet, in das ein Rentnerpaar einzog. Dabei handelte es sich allerdings um ein vorübergehendes Experiment. April und ihr Sohn hingegen bleiben dauerhaft in ihrem Haus aus dem 3D-Drucker.