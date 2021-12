Finanzminister hat mit Grünen „noch einiges vor“

Abschaffung der kalten Progression aufgeschoben

Die Abschaffung der kalten Progression bleibe ein Ziel, so Brunner weiter. „Aber in der jetzigen Situation ist es zielführender eine Steuerreform zu machen. Erstens ist das Volumen der Steuerreform höher als es die Abschaffung der kalten Progression gewesen wäre, zweitens kann man mit der Steuerreform Schwerpunkte setzen in Richtung Ökologisierung und Digitalisierung und als Drittes kann man damit kleine Einkommen schneller und einfacher entlasten als bei der Abschaffung der kalten Progression. Davon würden eher Besserverdiener profitieren.“