Mayer will als Nummer 1 ins Olympiajahr rutschen

Wenn die Pummerin im Stephansdom in der Nacht von Freitag auf Samstag das Jahr 2022 einläutet, dann möchte in Afritz am See in Kärnten Doppelolympiasieger Matthias Mayer stolz auf seine beiden Roten Trikots in Abfahrts- und Super-G-Weltcup blicken. In Bormio steht Mothl ab heute in drei Rennen unter Druck.